Christelle est morte d'inquiétude... - DNA du 20 juillet 2020 en avance

La découverte de Laura et les révélations qui s’en sont suivis ont totalement bouleversé Christelle. Elle est prête à tout pour offrir à sa fille ce dont elle manque. Face aux problèmes de dos de Laura, Christelle s’inquiète. D’autant plus qu’elle ne veut pas prendre de médicaments ni voir de médecin… Laura n’aurait pas encore livré tous ses secrets ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.