Christelle et Mila : la confrontation (épisode 567)

Christelle décide d'aller confronter Mila, la maîtresse de son mari à l'hôpital. Elle vide son sac et lui dit tout ce qu'elle a sur le coeur et à qu'elle point c'est une pauvre fille qui la dégoute. Mila ne va pas être tendre avec Madame Moreno. Ce n'est pas son problème si Sylvain était frustré et que sa femme n'arrivait plus à le satisfaire. Des paroles violentes qui vont anéantir Christelle, en larmes. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.