Christelle porte plainte contre Victoire (épisode 469)

Christelle est furieuse contre Victoire après que cette dernière l’ait agressé physiquement et verbalement à l’hôpital : « Elle a fait une erreur qui a failli me coûter la vie ». Malade, la jeune femme est à bout de nerfs et ne peut que reconnaître ses torts. Convoquée au commissariat, c’est devant Martin que Christelle décide d’entamer une procédure judiciaire à l’encontre de sa collègue : « Je porte plainte pour violence ». Quelles vont être les conséquences pour Victoire ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.