Christelle "Qu'est ce qu'elle a de plus que moi ?" (épisode 563)

Christelle en veut terriblement à Sylvain depuis que celle-ci à découvert la relation qu'il avait avec Mina. Chistelle en larmes, lui demande pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'elle a de plus qu'elle? Sylvain essaye de regagner la confiance de sa femme mais rien n'y fait. Christelle envisage même de divorcer car elle ne pourra plus jamais avoir confiance en lui. Christelle et Sylvain Moreno vont-ils se séparer ? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.