Christelle reçoit un appel du commissariat ! - DNA du 23 juillet 2020 en avance

L’arrivée de Laura cause de nombreux torts et débats à la famille Moreno ces derniers jours. La dernière trouvaille de Sylvain dans la chambre de Laura pourrait être la découverte de trop pour qu’elle continue à vivre chez les Moreno… D’autant plus que la police vient de contacter Christelle pour la convoquer Sylvain et elle au commissariat ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.