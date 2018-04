Christelle s’excuse auprès d’Eva (épisode 199)

Voyant la relation fusionnelle d’Eva et son fils, Christelle se rend compte qu’elle a été un peu trop dure avec Eva à cause de son handicap. Elle décide alors de la rencontrer afin de s’excuser d’avoir injustement porté des jugements sur elle. De plus, Christelle lui remercie d’aider Dylan à grandir en le confrontant aux choses de la vie. En effet, depuis qu’il sort avec Eva, Dylan est comme sur un petit nuage, et il cherche à rendre heureuse Eva en dépit du regard des autres. Pour couronner le tout, sa mère lui propose de venir dîner chez les Moreno. Surprise, Eva accepte à cœur joie. Une étape vient d’être achevée et la suite s’annonce très positive pour le jeune couple. Extrait de l’épisode 199 de Demain nous appartient.