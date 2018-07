Christelle se fait passer un savon par Renaud (épisode 245)

À l’hôpital Saint-Clair, Christelle Moreno passe un mauvais quart d’heure. Celle-ci est appelée dans le bureau de Renaud Dumaze pour avertissements. En effet, depuis quelques jours Christelle se la joue médecin en diagnostiquant elle-même les problèmes des patients, les renvoyant chez eux et minimisant ainsi leur cas de santé. Le directeur lui précise qu’à cause d’elle, l’hôpital a frôlé le procès et le blâme pour elle. Christelle est désorientée face aux réprimandes de Renaud. En effet, en agissant comme cela et avec toute sa bonne volonté, Christelle a mis la vie de ces patients en danger, notamment pour Sandrine avec son œil qui « est examinée en ce moment par des médecins et elle risque même l’opération ». En effet, Christelle lui avait diagnostiqué un poil de chien dans son œil et du sérum physiologique pour arranger l’affaire. Au même instant, Marianne arrive justement pour donner des nouvelles de Sandrine. Le verdict tombe et laisse Renaud sans voix : « C’était juste un poil de chien […] un peu de sérum physiologique et ouf elle peut rentrer chez elle » souffle Marianne. Renaud est consterné face à cette nouvelle. Après avoir repris sévèrement Christelle pour son acte de « bon sens », il avait finalement tord et se sent maintenant humilié à un très haut point. Extrait de l’épisode 245 de Demain nous appartient.