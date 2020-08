Christelle trouve un donneur pour Laura ! - DNA du 4 août 2020 en avance

Pour Christelle, impossible de laisser sa fille Laura souffrante sans agir. D’elle-même, Christelle propose à Marianne et William de donner l’un de ses reins à Laura. Les deux médecins proposent donc à Christelle de passer une batterie de tests pour savoir si elle est compatible ou non avec sa fille. Si Christelle venait à ne pas être compatible, il serait alors quasiment impossible de trouver rapidement un autre donneur pour lui sauver la vie… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.