CLASH – Tina a trompé Thomas !

Thomas a appris que Tina avait couché avec un autre homme que lui. Au Spoon, il crève l’abcès et c’est le conflit assuré ! La mère de Tristan passe aux aveux : « Je n’étais pas seule la nuit dernière, on ne va pas en faire toute une histoire ! ». Étonné, Thomas ne s’attendait pas à une telle trahison et espérait plus de cette relation, de toute évidence à sens unique… Naïf, il pensait que l’alchimie était réciproque… Franche et blessante, Tina remet les pendules à l’heure : « On est adulte, on s’est amusé ». Une conversation qui s’achève sur des mots durs de la part de Thomas : « Il a raison Tristan tu es un monstre. C’est moche ce que tu fais ». Tina et son amant vont-ils se réconcilier ? Tristan pourra-t-il pardonner à Thomas ce flirt avec sa mère ? Extrait de l’épisode 364 de Demain nous appartient du mercredi 26 décembre 2018.