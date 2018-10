Clémentine a disparu (épisode 306)

Garance est de retour chez elle depuis la discussion qu’elle a eu avec sa mère Clémentine. Elle se sentait mal et s’est excusée de son comportement avec Maxime. Ce soir, c’est soirée sushis pour Garance et ses parents pour enterrer la hache de guerre. Entre Olivier et Clémentine, il est temps également de se « rabibocher » comme disent les adultes. Mais où est donc Clémentine ? Le diner est prêt mais elle n’est toujours pas rentrée. Elle a bien dit à Garance qu’elle l’attendait à la maison. Quand son mari essaye de l’appeler, son portable sonne sur la table… Sur le tapis, des traces de sang inquiètent Garance et son père. Que s’est-il passé ? Extrait de l’épisode 306 de Demain nous appartient du vendredi 5 octobre 2018.