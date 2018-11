Clémentine à Maxime : « Je n’ai jamais arrêté de t’aimer ! » (épisode 331)

En pleine nuit, Maxime rend visite à Clémentine. Seule dans sa chambre d’hôpital, son ex-petite amie est surprise de le voir à une heure si tardive. Maxime se veut rassurant, il ne peut pas se passer de Clémentine et refuse de la laisser tomber : « Si tu veux bien je serai là, avec toi ». Émue, Clémentine s’ouvre à Maxime : « Tu sais quand je t’ai dit que je t’aimais plus ? Je t’ai menti, je n’ai jamais arrêté de t’aimer ! ». À son tour, le jeune homme dévoile ses sentiments : « Moi aussi je t’aime. Je t’aime tellement si tu savais… ». La passion est plus forte que la raison et les deux amants s’embrassent ! Olivier va-t-il se douter que sa femme a eu une liaison avec Maxime ? Leur amour va-t-il être plus fort que tout ? Extrait de l’épisode 331 de Demain nous appartient du vendredi 9 novembre 2018.