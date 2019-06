Clémentine a reçu un mystérieux enregistrement… (épisode 490)

Clémentine a reçu un enregistrement de la part d’un mystérieux inconnu, dans lequel on peut entendre Maxime et Olivier en pleine dispute. Après avoir hésité toute une soirée à se rendre à la police, elle finit par livrer l’enregistrement à Aurore. Cette dernière comprend vite que Clémentine est toujours amoureuse de Maxime et qu’elle souhaite l’innocenter. Elle livre des détails cruciaux sur la relation entre les deux hommes… Maxime est-il vraiment innocent ? Qui est à l’origine de cet enregistrement ? Rendez-vous du lundi au vendredi à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.