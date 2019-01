Clémentine fait ses premiers pas ! (épisode 369)

Épaulée de Maxime et d’André, Clémentine retrouve appuie sur ses jambes ! Debout, elle se tient aux deux hommes et tente de rester en équilibre. Une épreuve du combattant pour l’ancienne professeure d’EPS après avoir perdu l’usage de ses jambes lors de l’accident de bus. Mais Clémentine est sceptique quant à l’idée de pouvoir tenir debout… Persévérant, la technique d’André semble marcher : « Tu n’y arrives pas parce que tu n’essayes pas ! ». Le but : l’énerver pour susciter une réaction vive de sa part. Et ça marche ! Maxime est aux anges : « Tu tiens debout toute seule ! ». L’adolescent est heureux que son grand-père ait réussi cet exploit et Clémentine n’en revient toujours pas ! Va-t-elle retrouver l’usage de ses jambes ? Extrait de l’épisode 369 de Demain nous appartient du mercredi 2 janvier 2018.