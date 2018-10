Clémentine gifle sa fille devant Maxime… (épisode 304)

Garance veut convaincre sa mère de la laisser dormir chez Maxime pendant l’absence de ses parents. Clémentine est formellement contre cette idée. L’idée de savoir sa fille dans les bras de son ancien amant Maxime ne la réjouit. Mais Garance est têtu et veut faire croire à sa mère que les parents de maxime sont d’accord pour qu’elle habite chez eux. Clémentine est furieuse, elle ne veut pas que sa fille découche. Le ton monte entre la mère et la fille. Garance lance à sa mère : « Qu’est-ce que t’es trop CO*** » et Clémentine n’hésite pas à lui donner une gifle. Extrait de l’épisode 304 de Demain nous appartient du mercredi 3 octobre 2018.