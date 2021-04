Clémentine identifie sa rivale ! - DNA du 27 avril 2021 en avance

Pour Clémentine, le cheveu retrouvé sur les vêtements de Sacha appartient à Lisa Berthelot, la cliente qui voulait porter plainte contre lui. Elle se confie à Flore et cherchent son profil Facebook pour en savoir plus sur elle. Solenne tente de convaincre son père de réserver l'appartement à Boston. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.