Clémentine obtient une place dans un centre de rééducation ! (épisode 370)

Grâce à l’aide précieuse de Chloé, Anna et André, Clémentine décroche une place privilégiée dans un centre de rééducation à Berk. Même si la petite amie de Maxime est aux anges, elle ne comprend pas comment cela a pu se produire : « Ils ont une place pour moi ! ». Apparemment il y a eu une erreur dans le traitement de son dossier… À l’écoute et présent pour Clémentine, il insiste pour l’accompagner durant tout un mois dans ce centre spécialisé : « Je trouverais un logement à côté ». Et suivra ses cours par correspondance. Clémentine va-t-elle retrouver l’usage de ses jambes lorsqu’elle sortira du centre ? Maxime va-t-il l’accompagner ? Extrait de l’épisode 370 de Demain nous appartient du jeudi 3 janvier 2018.