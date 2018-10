Clémentine refait surface (épisode 308)

Cela fait trois jours qu’Olivier et Garance sont à la recherche de Clémentine. Très inquiète pour sa mère, Garance a même lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux pour la retrouve. La police enquête de son côté et continue d’interroger sans relâche le principal suspect : Patrick Delors. C’est le dernier à l’avoir vue alors qu’il réparait son lave-vaisselle chez elle. Le père et sa fille se soutiennent mutuellement dans cette dure épreuve. Quand soudain, Clémentine rentre à la maison ! Garance se jette dans ses bras, suivie par Olivier. La famille est de nouveau réunie. Mais où était Clémentine ? Que s’est-il passé ? Pourquoi a-t-elle disparu pendant trois longues journées ? Extrait de l’épisode 308 de Demain nous appartient du mardi 9 octobre 2018.