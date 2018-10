Clémentine rêve de Maxime (épisode 312)

Après trois jours d’absence, Clémentine est rentrée chez elle. Mais cette période de doute et d’inquiétude était très pesante pour son mari Olivier et sa fille Garance. Mais pourquoi Clémentine a-t-elle disparu du jour au lendemain sans prévenir ? Laissant sa famille se faire un sang d’encre et s’imaginer son enlèvement… voire sa mort ! Mais la prof de sport est quand même rentrée. Elle avait besoin de ce moment seule pour penser et se recentrer sur elle-même. Elle a beaucoup pensé à sa relation avec Maxime et à sa fille Garance. Mais a-t-elle vraiment oublié Maxime ? Elle continue de rêver de lui en plein milieu de la journée… alors que son mari est dans la même pièce ! Extrait de l’épisode 312 de Demain nous appartient du lundi 15 octobre 2018.