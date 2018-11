« Collision » : Que va-t-il se passer dans cette nouvelle intrigue ?

Prochainement dans Demain nous appartient, une sortie scolaire prévue avec les étudiants du lycée Paul Valéry va virer au cauchemar… Tout ne se passe pas comme prévue sur le trajet en bus. Chloé réussit à appeler les secours. Maxime, Bart, Sandrine et Lucas sont présents et pris au piège. Entre le sang, les pleurs et les cris, qui va sortir indemne de ce tragique accident ? Va-t-il y avoir des morts ? Pour le savoir, rendez-vous lundi 5 novembre à 19h20 pour découvrir la nouvelle intrigue « Collision » de Demain nous appartient.