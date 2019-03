CONFRONTATION – Pauline crève l’abcès avec Flore 🔥 (épisode 421)

Pauline, officiellement mariée à Arnaud, décide de prendre un café au Spoon avec Flore. Rapidement, elle crève l’abcès et promet ne pas s’être introduite au domicile de sa rivale pour lui voler un bijou ! Mais Flore est persuadée du contraire : « J’ai pris votre mari, c’est normal que vous me détestiez ». De son côté, Pauline dément : « Je n’ai aucune raison de vous en vouloir… ». Flore interrompt brusquement leur rendez-vous et parle ouvertement : « Je ne vous aime pas ! ». Pauline va-t-elle s’introduire par effraction chez la nouvelle petite amie de son mari ? Extrait de l’épisode 421 de Demain nous appartient du vendredi 15 mars 2018.