Corkas confie son plan d’évasion à Bilel (Episode 405)

En prison, Bilel est de plus en plus soucieux. Alors qu’il pensait que Corkas était son protecteur, il s’aperçoit que son codétenu possède une arme qu’il dissimule dans le matelas de son lit. Corkas voit tout de suite que le comportement de Bilel a changé. Il lui demande ce qu’il ne va pas. Bilel avoue avoir fouillé son lit et avoir trouvé l’arme. C’est l’heure des explications pour Corkas : il annonce à Bilel qu’il envisage de s’évader de prison. Bilel lui promet alors qu’il n’ira pas le dénoncer car il a une dette envers lui. Extrait de l’épisode 405 de Demain nous appartient du jeudi 21 février 2019.