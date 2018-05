COUPABLE - Qui a agressé Jeanne Bellanger ? (épisode 208)

A l’hôpital, Robin et Alex veillent au chevet de leur mère. Jeanne se réveille enfin et Alex insiste pour pouvoir lui parler. Il est soulagé de voir que Jeanne va mieux. Il est persuadé que c’est Catherine qui l’a agressée. Mais Jeanne avoue que c’est Jacques le responsable ! A l’hôtel, Jacques raconte à sa femme ce qui s’est passé. Il est allé au mas de Jeanne pour lui parler et lui demander de retirer sa plainte. Il n’avait aucune intention de lui faire mal. Mais la discussion s’est envenimée, il n’a pas supporté les paroles provocatrices de Jeanne et il a fini par la frapper avec une planche. Quand il a enfin réalisé ce qu’il avait fait, il a essayé de transformer la scène en accident et a pris la fuite. Jacques veut aller se dénoncer à la police. Extrait de l’épisode 208 de Demain nous appartient.