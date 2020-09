Courrier morbide au commissariat ! - DNA du 21 septembre 2020 en avance

En ouvrant une enveloppe d’apparence classique, Georges va en réalité faire une sordide découverte. Un expéditeur anonyme a transmis à la police des photos du cadavre de Catherine Bertrand ! Il en informe aussitôt Martin et les deux hommes remarquent une chose : les méthodes d’assassinat de Jacques et de Catherine sont différentes. L’hypothèse d’un second tueur est alors envisagée…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.