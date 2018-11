En crise, Timothée s’inquiète de l’état de santé de Noor… (épisode 329)

À peine arrivé à l’hôpital, Timothée se sent mal et s’isole. Victor comprend alors que son fils fait une crise. Anxieux, l’adolescent s’accuse de ne pas avoir réussi à convaincre Noor de ne pas aller à la sortie scolaire : « Noor va mourir et c’est de ma faute, j’aurai dû insister ! ». Victoire les surprend et tente de rassurer Timothée très inquiet : « Les médecins et les infirmières s’occupent bien d’elle, elle n’est pas toute seule ». Impuissant face à cette situation difficile, Timothée n’arrive pas à concevoir que son amie puisse se réveiller : « Si tu dis ça c’est parce que tu sais qu’elle va mourir »… Placée au service réanimation, Noor va-t-elle se réveiller du coma ? Timothée va réussir à voir son amie ? Extrait de l’épisode 329 de Demain nous appartient du mercredi 7 novembre 2018.