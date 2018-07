EMOTION - Georges apporte son soutien à Karim (épisode 250)

Depuis les résultats sur la santé Nina, Karim a du mal à se concentrer au travail. Ce qui est tout à fait normal. Lui et Lou ont appris que leur fille est atteinte d’une maladie nommée l’anémie ABD soit l’Anémie Blackfan Diamond. Et Georges, son nouvel associé depuis peu décide de le soutenir dans cette dure épreuve : « Tu sais, enfin je veux dire j’ai conscience que des fois je fais des blagues un peu bizarres, qu’on se comprend pas toujours. C’est pas parce que je regarde des vidéos sur la guerre froide pour me détendre que j’ai pas d’empathie. Enfin, ce que je veux dire c’est que si tu veux me parler de ce qu’il ne va pas j’suis là ». Touché, Karim décide de lui apprendre la maladie de Nina. Il lui explique également qu’il a besoin de regarder des témoignages pour se rassurer. Mais Georges lui explique qu’au contraire cela ne l’aidera en rien. Karim peut ainsi compter sur le soutien de son nouvel employé. Extrait de l’épisode 250 de Demain nous appartient du 19 juillet 2018.