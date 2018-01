Daniel Verneuil est-il le corbeau tant recherché ?

Alors que Marianne sortait de l’hôpital, elle fut agressée par un inconnu. La pauvre femme sous le choc se cogna le cou contre une barrière, ce qui l’a conduisit à l’hôpital. Karim, Anna et Chloé décidèrent alors de passer la voir pour pouvoir mettre un terme à ces harcèlements qui deviennent de plus en plus insistants et physiques. Alors Karim décide de mener l’enquête avec le consentement de Marianne. Quant à Anna, elle pense que le corbeau est Daniel puisque c’est lui qui a porté plainte contre Marianne pour tirer vengeance de sa femme malade. Extrait de l’épisode 131 de Demain nous appartient.