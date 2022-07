En savoir plus sur Emmanuel Moire

DNA fête ses 5 ans cette année et pour l'occasion plus d'un millier de personnes ont célébré cet événement avec les acteurs de la série. L'occasion pour eux de rencontrer et d'échanger avec leurs personnages préférés. Qu'ils soient acteurs ou fans, tous étaient ravis de partager ce moment ensemble ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.