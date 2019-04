La déclaration d’amour de Victoire à Georges ❤ ! (épisode 437)

C’est au Spoon que Victoire a décidé d’officialiser sa relation avec Georges ! Pour célébrer l’occasion, elle a décidé d’en faire profiter ses amis. Anna, Christelle, Rémy, Thomas et Tristan assistent à la déclaration d’amour de la jolie infirmière : « C’est toi que j’aime ! ». C’est les yeux pleins de larmes que l’officier de police l’écoute lui rappeler tous les bons moments passés ensemble… « Je suis amoureuse de toi, très, très amoureuse ! ». Et elle s’excuse de ne pas avoir voulu rendre publique leur ration plus tôt, qu’elle assume aujourd’hui. Georges n’a pas de mots pour exprimer ce qu’il ressent et fini par embrasser Victoire ! Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.