La déclaration de Bastien : « J’ai envie que tu sois ma femme Victoire »

Bientôt le mariage pour Bastien et Victoire ? Le jeune homme est très pensif ces derniers temps. Avec ses sentiments qui ne font que de décupler pour sa belle et le remariage de sa mère, Bastien pense beaucoup au mariage, à SON mariage. Cependant Victoire, quant à elle n’est pas prête pour cet engagement car elle redoute de devenir un couple banal et qu’elle et son prince charmant tombent dans une vieille routine. Mais pour Bastien, le mariage est un moment magique et unique et plein de promesses. Néanmoins, le grand brun prend du recul et comprend la position de Victoire qui ne veut pas bruler les étapes. Extrait de l’épisode 131 Demain nous appartient.