Défi relevé ! Chloé joue à l’équilibriste les yeux bandés… (épisode 254)

Après 25 ans sans se voir, Rose, Raphaël et Chloé ne semblent pas avoir changé. Lors d’un après-midi détente, ils décident même de rejouer au jeu de la vérité. Le principe est simple : soit on répond à une question vérité, soit on relève un défi. Raphaël a demandé à Chloé si elle avait déjà fait un rêve érotique avec lui. Chloé ne veut pas dire la vérité devant Rose et accepte donc de relever un défi. Chloé l’intrépide est de retour. Elle accepte de marcher sur une poutre en équilibre avec les yeux bandés ! Après quelques hésitations, elle parvient à aller jusqu’au bout ! Un défi relevé haut la main et qui mérite bien un petit verre comme récompense. Mais Raphaël n’a pas posé cette question innocemment…. On découvre qu’il a écrit sur son carnet : « Je dois refaire l’amour avec Chloé ». Extrait de l’épisode 254 de Demain nous appartient du 25 juillet 2018.