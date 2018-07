Demain nous appartient du 17 juillet 2018 - Episode 248

La semaine prochaine dans Demain nous appartient, c’est les grandes retrouvailles d’Ingrid Chauvin et Bruno Madinier. Treize ans après avoir partagé l’affiche de la série Dolmen sur TF1, les deux comédiens se retrouvent pour une nouvelle intrigue passionnante. Chloé Delcourt va devoir faire face à son passé. Elle retrouve Rose et Raphaël, deux amis d’enfance qui ont beaucoup marqué sa jeunesse. Comment va-t-elle réagir à ces retrouvailles surprises ? Découvrez en exclusivité la première scène des trois personnages sur MYTF1. Et retrouvez Ingrid Chauvin, Bruno Madinier et Vanessa Demouy dès la semaine prochaine dans les épisodes inédits de Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.