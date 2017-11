Demain dans l'épisode 100, l'identité de Thomas se dessine

Maxime est placé en garde à vue. Alex et Chloé viennent demander des comptes à Thomas qui semble être passif face à la situation, déclenchant ainsi l’agacement de sa sœur. Celui-ci semblerait être mêlé à un braquage, ce qui éveille des soupçons chez Chloé. Tristan est exaspéré à l'idée que Gwen s'en sort plutôt bien sur les paris tandis que lui échoue souvent. D'autant plus, qu'elle y a pris goût. En bon ami, Bastien lui donne des astuces pour tirer parti de la réussite de Gwen. Flore semble doucement prendre au jeu de Thomas et accepte de partir avec lui. Devant cette décision hâtive, Chloé trouve cela étrange.