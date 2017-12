Demain dans l’épisode 112, Angélina est retrouvée avec une balle dans le côté

Karim est confus, il ne sait plus s’il a tiré sur Angélina. En tant que policier exemplaire, cela ne lui ressemble pas. Mais l’enlèvement de sa fille l’aurait-il vraiment poussé à aller au-delà de ses valeurs ? Thomas veut concrétiser son idylle avec Flore dans l’acquisition d’un superbe F5 à Sète pour démarrer une nouvelle vie. Léonard ne s’attendait pas à recevoir Angélina dans un état aussi alarmant ! Avec une balle dans la côte, la jeune femme souffre le martyr et perd consciente. Karim aurait-il réellement tiré sur elle ou serait-ce encore un des pièges d'Angélina ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain soir sur TF1 à 19h20.