Demain dans l’épisode 113, Martin questionne Léonard sur son implication dans l’affaire Perez

Martin a découvert le sac de billets tant recherché sous le fauteuil de Léonard. Il est aussitôt ramené à la brigade de Sète pour être questionné. Martin pense qu’il est le coupable de tout ce qu’il s’est passé (le braquage du fourgon, l’enlèvement de la fille de Karim etc.). Sandrine apprend qu’elle est finaliste du concours annuel de Noël avec le père de Soraya. Lucie et Martin mettent tout en œuvre pour mettre la lumière sur l’affaire d’Angélina avant que Karim passe à l’action. Pour en savoir plus, rendez-vous demain soir sur TF1 à 19h20.