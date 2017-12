Demain dans l'épisode 118, Chloé va-t-elle continuer d'héberger Célia ?

Anna n'accepte pas le fait que Chloé héberge Célia et son fils d'autant plus qu'elle serait probablement l'auteure de l'agression d'Oscar. Elle mettrait ainsi la vie de Chloé et du bébé en danger. Chloé va-t-elle continuer de garder la fille de Célia ? Victoire et Bastien ont décidés d'être sex friends. Entre Célia et Maxime, il y a anguille sous roche. Maxime lui affirme que les dates collent...De quoi s'agit-il ? Les deux ados auraient-ils eu un enfant ensemble ?