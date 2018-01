Demain dans l'épisode 127, Enzo s'approche étrangement de Célia...

Après avoir interrogé Enzo, les zones d'ombres s'éclaircissent sur son identité. Karim et Laurence ne perdent pas de temps et continuent à mener l'enquête avec de nouveaux indices. Célia est aux anges car la jeune maman a retrouvé la liberté et profite de chaque instant pour le partager avec son fils. Néanmoins, Enzo est sournois et s'approche étrangement d'elle en faisant mine de s'intéresser à elle. Célia, quant à elle semble sous le charme. Pourquoi s'intéresse-t-il d'elle aussi rapidement ? Marianne se confie à Victoire sur sa fatigue quand elle s'écroule brusquement ! Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.