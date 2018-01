Demain dans l’épisode 128, Célia et Ben en route vers un nouvel avenir ?

L’état de santé de Marianne est inquiétant. Après s’être évanouie à l’hôpital de Sète, Marianne ne supporte plus d’y travailler. Mais c’est avec grande surprise que Renaud, son ex, vient malgré sa fierté lui rendre visite. Mais son caractère irritant va vite lui jouer défaut. Ben aurait-il trouvé une solution qui leur permettrait de construire une nouvelle vie ? Anna fait une trouvaille dans les news de Sète qui dévoileraient des indices sur l’affaire Oscar. Karim réussira-t-il à mettre la lumière sur le meurtre de son ami d’enfance ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.