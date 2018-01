Demain dans l’épisode 129, Laurence apprend qu'Enzo serait un dealer...

L’identité d’Enzo se dessine petit à petit. Le séducteur cacherait beaucoup de choses. D’ailleurs, son attitude « séducteur » camouflerait un plan bien sombre. En effet, Karim apprend plus tôt qu’Enzo aurait affaire à des trafiquants de drogue pour une affaire d’argent. Malgré les bonnes intentions et l’optimisme de Ben, Célia lui apprend qu’elle ne pourra pas vivre avec lui. Jessica annonce à sa mère que le diner qu’elle a prévu avec la famille de Baptise sera annulé. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.