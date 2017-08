Suite au visionnage des images de la gopro de la soirée au club nautique, Karim et Lucie pensent que Bart a violé Margot mais comment le prouver ? De son côté, Anna pense que Maxime est son fils et va confronter sa mère pour en savoir plus. Rien ne va plus entre Yasmine et Sara. Les deux jeunes femmes se disputent violemment. — Extrait de l’épisode 12 de "Demain nous appartient" - Mardi 1er aout 2017.