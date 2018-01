Demain dans l’épisode 132, Marianne avouera-t-elle la vérité à Arnaud ?

Chloé est inquiète. En effet, lors d’une cérémonie en faveur de sa mère, tous les invités de la pièce ont reçus un message qui dénoncerait le vol d’un rein pour sa fille Judith qui était hospitalisée. Maxime et sa copine, ex de Bart, sont sur le point de faire leur première fois mais Margot le repousse et lui demande de partir. Qu’est ce qui pourrait bien la contrarier ? Arnaud veut avoir les idées claires et demande à Marianne si elle a bel et bien volé un rein pour sauver Judith. Lui avouera-t-elle toute la vérité ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.