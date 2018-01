Demain dans l'épisode 133, Laurence acceptera t-elle de boire un verre avec une femme autre que Sandrine ?

Pour Bastien, la cohabitation avec sa mère s'annonce pesante. Toujours joyeuse et pétante, Fabienne a encore beaucoup de choses à fêter. Peut-être le mariage de son fils et Victoire, qui c'est ? Entre Sandrine et Laurence, ce n'est pas la grande joie car Laurence s'ennuie avec elle. Alors, pour se changer les idées, Laurence sort prendre l'air. Elle fait la rencontre d'une femme au Spoon qui prend les devants et lui propose de prendre un verre. Sachant que Sandrine n'est pas à son plus haut point, acceptera-t-elle de voir quelqu'un d'autre ? A l'hôpital, Marianne rend visite à la patiente qui devait recevoir le rein à la place de Judith. Ne le sachant pas et à force d'avoir trop attendu un rein, la patiente est à bout de souffle et préfère abandonner. Marianne reste sans voix. A-t-elle bien fait d'avoir donnée le rein qui lui était normalement destiné ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.