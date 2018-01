Demain dans l'épisode 135, Bastien sera-t-il transféré dans un autre hôpital ?

L’état de Bastien est alarmant puisqu’il pourrait bien être transféré dans un autre hôpital loin de Victoire. Judith se rapproche de la patiente qui devait recevoir le rein qu’on lui a greffé. Peinée par la situation de cette patiente, elle veut en savoir plus d’elle. Voudrait-elle tout lui avouer ? L’expéditeur anonyme des mails est de plus en plus insistant et dangereux. En effet, Marianne apprend de Chloé que sa voiture est saccagée. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.