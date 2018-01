Demain dans l’épisode 138, Sandrine tente de réconforter Victoire

Victoire est au fond du gouffre. L’état de Bastien la ronge et lui fait perdre le gout de la vie. D’autant plus qu’en étant médecin, elle connait bien les chances de survies de Bastien qui s’avèrent infimes. Sandrine, sa sœur, essaye tant bien que mal de lui remonter le moral. Le nouveau proviseur de lycée semble subtilement s’intéresser à l’avenir de Margot. Christophe et Lou semblent mener bataille. En effet, Christophe compte bien sauver la carrière de Marianne contre les plaintes de Daniel Verneuil mais Lou quant à elle, démontre sa détermination à rendre justice à Agnès Verneuil. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.