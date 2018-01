Demain dans l’épisode 139, Victoire réintègrera-t-elle l’hôpital ?

Victoire s’est enfin décidée à faire son retour dans l’hôpital Saint-Clair pour le plus grand bonheur de Rémy. Victoire commence-t-elle à voir le bout du tunnel ? Margot a été collée par le proviseur pour ses absences répétées. Soucieux de l’avenir de Margot, celui-ci lui demande comme punition de rédiger une synthèse dans laquelle elle devra expliquer comment elle se voit dans 10 ans. Mais cette rédaction n’aura pas l’air de l’enchanter plus que cela. Martin a fait son grand retour sur Sète. Alex veut absolument lui parler. Alex n’a-t-il finalement pas tourné la page sur l’aventure de Chloé et Martin ? Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.