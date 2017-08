Demain dans l'épisode 15, Guillaume Bartoli est arrêté !  

Suite aux aveux de Bart, Karim et Lucie arrêtent Guillaume Bartoli et l’interrogent pour savoir s'il a profité de l’état de léthargique de Margot à la soirée du club nautique pour la violer. La relation de Franck et Victoire avancent sans encombrent.... mais Victoire va retrouver son appartement sans dessus dessous. Chloé et Martin vont-ils commencer une idylle ? En tout cas, Alex semble très jaloux de Martin qui traine souvent avec son ex-femme. Rendez-vous demain à 19h20 sur TF1 pour la suite de votre saga quotidienne "Demain vous appartient" — Extrait de l’épisode 14 de "Demain nous appartient" – Jeudi 3 août 2017.