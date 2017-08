Demain dans l'épisode 17, Anna va confronter Flore Vallorta !  

Demain dans l’épisode 17, Anna Delcourt va confronter Flore Vallorta qui lui aurait volé son fils, Bart. Va-t-elle voir Bart pour lui avouer qu’elle est peut-être sa mère biologique ? Pendant ce temps, les soupçons de Karim Saeed et Lucie Salducci se rapprochent du clan Vallorta… La mairie commence à trembler ! Les choses s’enveniment entre Victoire et sa sœur Sandrine. Franck commence à avoir un certain contrôle sur Victoire. — Extrait de l’épisode 16 de "Demain nous appartient" – Lundi 7 août 2017.