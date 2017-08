Demain dans l'épisode 18, qui veut faire taire Anna ?  

Demain dans l’épisode 18, les parents de Lyès veulent entrer en contact avec Anna qui porte leur futur petit-enfant. Comment Anna va-t-elle réagir face à ses beaux-parents qu’elle ne connait pas ? Lou est revenue dans la vie de Karim. Le capitaine de police est perdu. Elle lui demande pardon. Mais Karim est-il prêt à lui pardonner l’abandon de sa fille et de son couple ? De son côté, Anna Delcourt fait face à un dilemme : elle doit choisir entre ne rien dire à Bart et le laisser vivre tranquillement sans savoir qui est sa véritable mère, soit lui dire qu’elle est sa mère biologique et tout bouleverser chez les Vallorta. Mais attention, la vie d’Anna pourrait être en danger ! — Extrait de l’épisode 17 de "Demain nous appartient" – Mardi 8 août 2017.