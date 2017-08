Demain dans l'épisode 19, Elisabeth Vallorta se confie à la police  

Demain dans l’épisode 18, Elisabeth Vallorta se rend au commissariat pour faire une déclaration au capitaine Karim Saeed et au lieutenant Lucie Salducci. Elisabeth pourrait dénoncer Flore aux forces de l’ordre, contre l’avis de Léonard ? En tout cas, elle remet en cause son alibi le soir où de l’explosion du bateau. Le docteur Bastien Laval est tiraillé… et si il savait qui était responsable de l’explosion du bateau ? Mais il ne veut pas trahir le secret professionnel. Finira-t-il par céder ? Le clan Vallorta doit-il s’inquiéter ? — Extrait de l’épisode 18 de "Demain nous appartient" – Mercredi 9 août 2017.