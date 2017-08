Demain dans l'épisode 23, Eddy est-il devenu incontrôlable ?  

Après la mort de Martin Constant, Anna Delcourt et Bart Vallorta vont-ils à leur tour essuyer les foudres d’Eddy Vallorta ? En tout cas c’est ce que présume Léonard Vallorta. Il en parle à sa femme Elisabeth et lui annonce que si Bart est avec Eddy, il est peut-être en grand danger. Eddy contacte Flore et lui donne rendez-vous sur le parking de la marina si elle veut revoir son fils vivant. De son côté, Victoire confronte Franck ! Elle sait qu’il fouille dans son ordinateur. Comment va-t-il réagir ? Va-t-elle rompre avec lui ? Rendez-vous mercredi à 19h20 sur TF1 pour la suite de votre saga quotidienne. — Extrait de l’épisode 22 de "Demain nous appartient" – Mardi 15 août 2017.