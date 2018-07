Demain dans l'épisode 242, Chloé et Alex sur la voie de la réconciliation...

Depuis l’arrivée de Lola à Sète et au mas ostréicole de Jeanne, la vie de couple d’Alex et Chloé a vite dégénérée. Judith a surpris son père en train d’embrasseur Lola et Chloé a vite compris qu’il s’était passé quelque chose. Furieuse, Chloé a mis Alex dehors ! Mais les intentions de Lola sont maintenant plus claires. La jeune fille semble avoir un intérêt dans la vente du mas à Victor Brunet. Pour Chloé, c’est évident qu’elle voulait diviser la famille et faire vendre le mas le plus vite possible. Une réconciliation entre Alex et Chloé est-elle possible ? Est-ce que leur couple va tenir malgré les problèmes ? Pour le savoir, rendez-vous demain dès 19h20 sur TF1 pour le retour de votre série Demain nous appartient.